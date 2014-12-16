Время крупных военных операций США за рубежом прошло - Обама
Президент США Барак Обама, выступая в понедельник на военной базе в штате Нью-Джерси перед тремя тысячами военных, вернувшихся из Афганистана, заявил, что время крупных операций американской армии за рубежом прошло.
Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает РИА "Новости".
"Время развертывания крупных сухопутных сил, которые оказывают помощь в государственном строительстве за рубежом, подходит к концу", - заявил президент США.
По его словам, отныне американские военные "будут компактнее".
Читайте такжеВМС США показали видео испытаний лазерной пушкиНо как Верховный главнокомандующий, я хочу быть уверенным, что вы готовы к выполнению всего круга задач, которые стоят перед вами. Мы будем по-прежнему обладать наиболее подготовленными, самое главное, наилучшим образом укомплектованными военной техникой за всю историю войсками, потому что мир по-прежнему будет взывать к вам", — обратился Обама к военным.
Военная миссия США и их союзников по НАТО в Афганистане официально завершилась 7 декабря. Альянс готовится вывести войска из этой страны до конца года. После этого в Афганистане должны остаться несколько тысяч американских военнослужащих для обучения афганских войск и полиции, которым предстоит полностью взять на себя обеспечение безопасности в стране.