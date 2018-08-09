Власти Пуэрто-Рико скрыли факт гибели почти полутора тысяч человек от урагана Мария - СМИ

Официальное количество смертей, согласно информации Департамента общественной безопасности Пуэрто-Рико, изначально было 64 человека.

Правительство Пуэрто-Рико признало тот факт, что в прошлом году ураган "Мария" убил более 1400 человек на острове.

Правительство представило Конгрессу США план реконструкции на 139 миллиардов долларов. В этом документе и были скрытые ранее данные о погибших, передает zn.ua со ссылкой на The New York Times.

Пуэрто-риканские официальные лица заявляли, что более 64 человек, вероятно, погибли от сильного шторма, который вызвал широкомасштабное наводнение в прошлом году.

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Цифры о 1427 погибших были получены из статистических данных о смертности, которые были опубликованы в июне, но которые никогда не были публично признаны должностными лицами на острове.

"Хотя официальное количество смертей согласно Департаменту общественной безопасности Пуэрто-Рико изначально было 64, количество погибших, по-видимому, намного выше", - говорится в докладе.

В другом разделе говорится: "Согласно первоначальным сообщениям, 64 человека погибли. Эта оценка была впоследствии пересмотрена до 1427".

С 1851 года Пуэрто-Рико только один раз сталкивался с ураганом наивысшей, пятой категории: в 1928 году по острову ударил ураган "Окичоби".

"Мария" – стал вторым после "Ирмы" штормом пятой категории, который обрушился на Карибский регион в 2017 году. По оценкам американского Национального центра по противодействию ураганам (NHC), скорость "Марии" достигала 260 километров в час.