В Японии проходят досрочные выборы в парламент

Как передает ТАСС, по всей стране в 07.00 по местному времени открылись свыше 48 тыс. избирательных участков. На 475 мест в Палате представителей претендуют 1191 человек, что на 300 меньше, чем в 2012 году. При этом 295 мест определятся в одномандатных округах, а остальные 180 - по пропорциональным партийным спискам.

Решение о роспуске нижней палаты парламента и проведении досрочных всеобщих выборов было принято главой Кабинета министров Синдзо Абэ 18 ноября.

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Проведенные перед началом избирательной кампании многочисленные соцопросы свидетельствуют о значительной поддержке правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии со стороны населения. Согласно данным ведущих японских газет, за правящую партию готовы проголосовать от 37 до 41% избирателей, а за их главных конкурентов - Демократическую партию Японии (ДПЯ) - около 14%.

Сейчас ЛДП и партия Новая Комэйто имеют более двух третей голосов в нижней палате, которая играет решающую роль при избрании главы правительства и принятии госбюджета. Премьер Абэ заявил, что уйдет в отставку, если вновь не получит там устойчивого большинства в результате нынешних внеочередных выборов.