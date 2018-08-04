Швеция вслед за Финляндией уличила главу Минобороны РФ во лжи

"НАТО не имеет неограниченного доступа ни в финских, ни в шведских территориальных водах и воздушном пространстве", - заявил министр обороны Швеции.

Министр обороны Швеции Петер Гультквист отреагировал на слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о сотрудничестве скандинавской страны с НАТО, назвав их ложью.

"То, что описывает министр обороны России, - это неправда. НАТО не имеет неограниченного доступа ни в финских, ни в шведских территориальных водах и воздушном пространстве", - заявил Гультквист, передает 112.ua.

Ранее Сергей Шойгу, выступая 24 июля на коллегии Минобороны РФ, рассказал о якобы втягивания Финляндии и Швеции в структуры НАТО.

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"В мае подписан договор, предусматривающий их полноправное участие в учениях альянса и возможность использования его системами управления войсками и оружием. За это НАТО получило беспрепятственный доступ к воздушному пространству и территориальным водам этих стран", - сказал Шойгу.

Петер Гультквист в ответ своему российскому коллеге заявил, что "Швеция свободная от военных альянсов, и принимает собственные решения". Министр обороны добавил, что вход любого иностранного судна или самолета в территориальные воды или воздушное пространство Швеции возможен только после получения специального разрешения.

Как сообщал УНИАН, ранее Финляндия поймала министра обороны России на лжи.