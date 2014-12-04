Сенат Польши ратифицировал Соглашение об ассоциации c Украиной

Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Валерий Чалый на своей странице в соцсети. "Только что сенат Польши в присутствии украинской делегации ратифицировал Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. 100% - за", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 28 ноября депутаты польского сейма ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Польши, накануне голосования за ратификацию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС глава польского сената Богдан Борусевич заявил, что Польша очень хорошо понимает Украину, поскольку раньше в истории ей угрожали соседи, как это сейчас происходит в украинском государстве.

Он выразил убеждение, что польская власть должна в дальнейшем бороться за территориальную целостность Украины и сохранение единой позиции всех государств Евросоюза в вопросе конфликта Украины с Россией, которая нарушила основополагающие принципы безопасности в Европе.

"Ситуация в Европе изменилась в этом году. Но это агрессия России в Украине повлекла эти изменения. Впервые поставлены под сомнение границы и присоединена территория одного государства к другому", - отметил Богдан Борусевич.

Сенат является высшей палатой польского парламента, который в соответствии с Конституцией, должен утверждать все принятые нижней палатой – сеймом - законопроекты и соглашения.

На сегодняшний день Соглашение об ассоциации уже ратифицировали 9 государств-членов ЕС: Румыния, Литва, Латвия, Болгария, Словакия, Мальта, Эстония, Швеция, Венгрия.