Хакерам понадобилось полтора часа на взлом машины для голосования в США

В процессе тестирования оборудования были выявлены существенные недостатки и уязвимые места, а одна команда хакеров смогла взломать машину с помощью мобильного приложения.

Хакеры со всего мира имели редкую возможность сломать избирательные машины на конференции Defcon в Лас-Вегасе на этой неделе.

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Как передает Голос Америки со ссылкой на CBS News, спустя примерно полтора часа Карстен Шюрман, доцент кафедры ИТ-университета Копенгагена, успешно сломал машину для голосования. Шюрман проник в машину через систему Wi-Fi. Используя Windows XP 2003 года, он имел возможность дистанционно получить доступ к компьютеру.

Технология голосования оказалась на переднем плане политического внимания США, когда избирательные системы в нескольких штатах стали мишенями российских кибератак. Конференция приобрела более 30 машин для мероприятия, хотя организаторы не указали, сколько моделей представляют эти единицы.

Организаторы пытались ответить на вопрос, действительно ли возможно взломать машины для голосования. В процессе тестирования оборудования были выявлены существенные недостатки и уязвимые места. Другая команда смогла взломать машину с помощью мобильного приложения.

Хакеры надеются, что их открытия приведут к длительным изменениям в технологии голосования.