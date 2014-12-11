СМИ: Полиция перекрыла выезд из Ростова-на-Дону
СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что инцидент произошел якобы из-за женщины, которая странно вела себя в автобусе, следовавшего до украинского Донецка.
Дороги из Ростова-на-Дону в сторону Новошахтинска и Таганрога были перекрыты в четверг, 11 декабря. Ростовчане в соцсетях и местные СМИ пишут, что сотрудники правоохранительных органов могли сделать это из-за угрозы теракта, передает Дождь.
Пользователь портала 161.ru сообщила, что по Таганрогскому шоссе ездят полицейские машины: «Ходят слухи, что заминирован автобус».
«ОМОН перекрыл кольцо Малиновского–Таганрогская, всем выезжающим из Ростова просьба посидеть дома», – цитирует 161.ru пользователей сети.
«Выезды из города перекрыл спецназ, из-за чего на улице Малиновского, на кольце и на выезде в Таганрог образовались огромные пробки. Люди не могут выехать из города больше часа», – пишут ростовчане.
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Ни полиция, ни МЧС не смогли прокомментировать изданию ситуацию с перекрытием дорог.
Портал «Южный федеральный», ссылаясь на неназванный источник, сообщает, что шумиха произошла из-за «неадекватной женщины», которая странно вела себя в автобусе «Ростов – Донецк (украинский)».
Ростовская "Комсомольская правда" отмечает, что, как оказалось позже, подозрительной личностью является женщина, которая вдруг начала громко молиться, напугав тем самым других пассажиров и водителя. Вызванные на место сотрудники оперативных служб эвакуировали всех находившихся в автобусе.