Беспощадное уничтожение: на Филиппинах показательно раздавили более 60 роскошных авто (видео)

Ранее незаконно ввезенный транспорт продавали на аукционе, а новый метод, по словам президента Филиппин, является законным и дешевым.

На Филиппинах показательно раздавили десятки элитных автомобилей.

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Как говорится в сюжете программы "Спецкор" на телеканале 2+2, таким образом власти страны и таможня наглядно борются с контрабандой и коррупцией. Беспощадным уничтожением лично руководил президент страны – Родриго Дутерте.

Под ликвидацию попало более 60 роскошных автомобилей. Среди них – Ламборджини, Порше и Мерседес, стоимость которых доходила до 115 тысяч долларов, уничтожены несколько мотоциклов Харли Дэвидсон.

До этого незаконно ввезенный транспорт продавали на аукционе, а новый метод, по словам президента Филиппин, является законным и дешевым – он поощряет иностранных партнеров к легальному бизнесу.

Все зрители отреагировали на уничтожение автомобилей одобрительными аплодисментами.