Президент Филиппин предложил скормить экспертов ООН крокодилам

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека заявил, что филиппинский лидер нуждается в помощи психиатра.

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что команду экспертов ООН по правам человека следует «скормить крокодилам», если она будет расследовать его неоднозначную «войну с наркотиками» в стране.

Читайте такжеТрамп похвастался "прекрасными отношениями" с филиппинским президентом ДутертеКак сообщает The Telegraph, соответствующее заявление филиппинский лидер сделал перед военными в городе Замбоанга, в продолжение его перепалки с комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раад аль Хуссейном. Хуссейн ранее публично заявил, что Дутерте нуждается в помощи психиатра.

«Если эти идиоты приедут сюда, есть тут крокодилы? Те, которые едят людей? Бросьте этих с**ных детей к ним», - заявил филиппинский лидер.

По данным официальной статистики, с момента прихода Дутерте к власти около 4 тысяч филиппинцев были убиты в рамках его «войны с наркотиками». Тысячи людей, как утверждается, были убиты прямо на улицах.

Ранее Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил военным и полиции застрелить его, если он задержится на своем посту дольше положенного ему срока.