Власти США тайно следили за поведением пассажиров самолетов
13:58, 30 июля 2018Мир
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В рамках программы сотрудники службы обращали внимание, в частности, на сильное потоотделение пассажиров и многократные походы в туалет.
Иллюстрация / REUTERS
Федеральная служба воздушных маршалов США следила за американцами, чье поведение на борту самолетов внутренних рейсов казалось им подозрительным.
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Секретная программа «Тихие небеса» действовала с 2010 года. Информацию о ней раскрыло Управление транспортной безопасности США, сообщает газета The Washington Post.
В рамках программы сотрудники службы обращали внимание, в частности, на сильное потоотделение пассажиров и многократные походы в туалет. Под подозрение могли попасть и те, кто имел контакты с людьми, находящимся в различных базах данных подозреваемых в терроризме.
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