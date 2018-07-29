Трамп пригрозил приостановкой работы правительства из-за стены с Мексикой
Президент США Дональд Трамп пригрозил пойти на приостановку работы правительства (процедура shut down), если члены Демократической партии не проголосуют за пакет миграционных законов, включающих строительство стены на границе с Мексикой и отмену миграционной лотереи.
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Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.
«Я бы закрыл правительство, если демократы не проголосуют за безопасность государственной границы, в том числе за стену! Мы должны избавиться от (миграционной – ред.) лотереи, от практики «поймал и отпустил» и наконец перейти к иммиграционной системе, которая основана на заслугах! Нам нужны великие люди, которые приходят в нашу страну!» — написал Трамп.
I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 липня 2018 р.
Последний раз процедура приостановки работы правительства применялась в январе 2018 года, она длилась два дня. Тогда партия Трампа победила, поскольку демократы отступили от требования принять одновременно бюджет и программу защиты детей нелегальных мигрантов. Всего же процедура «выключения» правительства применялась 18 раз с 1976 года, когда был принят закон, ее определяющий, сообщает РБК.
В начале июля американский лидер заявил, что иммиграционные законы Америки — «самые тупые в мире». Кроме того, он выступил за немедленную высылку нелегальных иммигрантов в случае их задержания. Трамп обвинил демократов в том, что они выступают за открытые границы и рост преступности. Республиканцы, уточнил он, ратуют за охрану границ и борьбу с криминалом.
Реформа миграционного законодательства и усиление охраны границ были одними из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа.