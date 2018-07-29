Трамп пригрозил приостановкой работы правительства из-за стены с Мексикой

Последний раз процедура приостановки работы правительства применялась в январе 2018 года, она длилась два дня. Тогда партия Трампа победила.

Президент США Дональд Трамп пригрозил пойти на приостановку работы правительства (процедура shut down), если члены Демократической партии не проголосуют за пакет миграционных законов, включающих строительство стены на границе с Мексикой и отмену миграционной лотереи.

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Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Я бы закрыл правительство, если демократы не проголосуют за безопасность государственной границы, в том числе за стену! Мы должны избавиться от (миграционной – ред.) лотереи, от практики «поймал и отпустил» и наконец перейти к иммиграционной системе, которая основана на заслугах! Нам нужны великие люди, которые приходят в нашу страну!» — написал Трамп.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 липня 2018 р.

Последний раз процедура приостановки работы правительства применялась в январе 2018 года, она длилась два дня. Тогда партия Трампа победила, поскольку демократы отступили от требования принять одновременно бюджет и программу защиты детей нелегальных мигрантов. Всего же процедура «выключения» правительства применялась 18 раз с 1976 года, когда был принят закон, ее определяющий, сообщает РБК.

В начале июля американский лидер заявил, что иммиграционные законы Америки — «самые тупые в мире». Кроме того, он выступил за немедленную высылку нелегальных иммигрантов в случае их задержания. Трамп обвинил демократов в том, что они выступают за открытые границы и рост преступности. Республиканцы, уточнил он, ратуют за охрану границ и борьбу с криминалом.

Реформа миграционного законодательства и усиление охраны границ были одними из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа.