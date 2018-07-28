В Армении арестовали экс-президента, обвиняемого в свержении конституционного строя

Робер Кочарян обвиняется по делу о разгоне акций протестов 1 марта 2008 года в Армении.

Суд общей юрисдикции в Ереване принял решение об аресте обвиняемого по делу о разгоне акций протестов 1 марта 2008 года второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Данное решение принято судьей Ваче Маргаряном, который удовлетворил соответствующее ходатайство органа предварительного следствия, сообщают "Новости Армении".

Роберт Кочарян 26 июля явился в Специальную следственную службу на допрос по делу 1 марта. Позднее второму президенту Армении было предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 Уголовного кодекса Армении, согласно которой он обвиняется в свержении конституционного строя в Армении.

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"На основе сопоставления доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи 300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения", - говорится в сообщении следственной службы.

Напомним после президентских выборов 2008 года в Армении в столице государства - Ереване - начались протесты, организованные сторонниками оного из кандидатов, первого президента Армении Левона Тер-Петросяна.

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Протесты началась 20 февраля и продолжались в течение 10 дней в Ереване. Утром 1 марта полиция с помощью дубинок и электрошоков разогнала демонстрантов на площади Свободы. Среди митингующих были женщины, дети и пожилые люди, оставшиеся на ночь. По состоянию на 1 марта некоторые протестующие числились пропавшими без вести.

Левон Тер-Петросян был принудительно доставлен сотрудниками полиции в свой дом и был посажен под фактический домашний арест. Однако официальные власти информацию о домашнем аресте не подтвердили, так как это противоречит местному законодательству.

К концу дня число протестующих и полицейских существенно выросло. Правоохранительные силы были вытеснены, так как они не могли больше противостоять растущему числу демонстрантов.

К вечеру президент Роберт Кочарян с одобрения парламента Армении ввёл 20-дневное чрезвычайное положение, запрещающее проведение демонстраций и серьёзно ограничивающее СМИ, которое вступило в силу в ночь на 2 марта.