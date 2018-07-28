Умер писатель Владимир Войнович
04:15, 28 июля 2018Мир
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В 1960-х годах Войнович начал принимать участие в движении за права человека, за что подвергался преследованиям.
Владимир Войнович — прозаик, драматург и поэт / forbes.ua
Писатель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни.
Об этом передает РИА «Новости» заявление журналиста Виктора Давыдова и писателя Виктора Шендеровича.
«Два часа назад умер Владимир Войнович. Сердечный приступ», — рассказал Давыдов.
Шендерович, подтвердил, что данная информация — не ошибка.
Владимир Войнович — прозаик, драматург и поэт. Написал такие романы, как «Трилогия о солдате Иване Чонкине», «Москва 2042» и «Портрет на фоне мира».
В 1960-х годах Войнович начал принимать участие в движении за права человека, за что подвергался преследованиям. Его исключили из Союза писателей СССР. В декабре 1980 года он эмигрировал и через год был лишен гражданства. Ему вернули паспорт в 1990 году, после чего он вернулся на родину.
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