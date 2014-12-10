Bloomberg: План Путина поставлять газ в Европу через Турцию считают нереалистичным

Об этом пишут Елена Мазнева и Дина Хренникова в статье под названием «План Путина поставлять газ в Европу через Турцию считают нереалистичным», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Рассчитывают, что у этой идеи будет больше шансов на успех, чем у первоначального плана А.

«Это просто шоу-бизнес», сказал Недждет Памир, специалист по энергетике Билкентского университета в Анкаре. Огромная сеть газоснабжения из России в Турцию, чтобы обеспечить поставки на рынки Европейского Союза – это нереально, сказал он в телефонном интервью.

Все действия, которые направлены на блокирование проекта «Южный поток», для поставок газа по дну Черного моря в Болгарию, скорее всего, подорвут план «Турция-Греция». Застой в спросе на газ в Европе не открывает новых перспектив для экономики, ЕС не станет заключать сделки с Россией, поскольку кризис в Украине затягивается, и Европа ищет возможности для импорта газа из других частей мира.

Новый план России состоит в том, что государственный экспортер газа, ОАО «Газпром», построит новый трубопровод в Турцию, достаточно большой, чтобы поставлять больше газа, чем стране когда-нибудь понадобится. Затем его продолжат до границы Турции с Грецией, откуда газ можно будет поставлять в ЕС.

«Этот проект вполне реалистичен», заявил Путин на прошлой неделе в Анкаре.

Турция, однако, далека от участия в проекте. Министр энергетики Турции Танер Йылдыз заявил вчера, что страна не хочет оказаться между Европой и Россией.

«Время покажет, являются ли предлагаемые проекты выполнимыми или нет», сказал Йылдыз.

Слишком амбициозный

Российский план слишком амбициозный, по мнению аналитиков, включая Саймона Пирани, старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований.

Планируемый трубопровод между Россией и Турцией, дополнение к существующему «Голубому потоку», может поставлять 63 млрд кубометров в год, или более 10 процентов европейского потребления. Около 20 процентов этого объема, как ожидается, будут поставлены в Турцию, по словам «Газпрома», оставшаяся часть должна быть отправлена в Европу.

«Дополнительные возможности для Турции было бы полезны, но 63 миллиарда кубических метров, конечно, не нужны», сказал Пирани. Перспективы роста европейского спроса на газ «достаточно мрачные».

Начиная такой грандиозный проект, Россия рискует потерять деньги, которые могла бы использовать для реализации более реалистичных проектов, сказал Михаил Корчемкин, основатель Malvern, East European Gas Analysis в Пенсильвании. Это увеличит долю России на турецком рынке, где она уже является крупнейшим поставщиком.

Экспортный рынок

По данным Газпрома,Турция является вторым по величине экспортным рынком «Газпрома» после Германии и одной из всего лишь нескольких стран, которые увеличили импорт газа из России в этом году.

Страна получила 57 процентов своего газа из России в прошлом году, 49 процентов из которых было импортировано через Украину,и остальное по Черноморскому газопроводу «Голубой поток», согласно отчету Bloomberg.

Но Турция расширяет свои источники поставок.

Она получает газ из Ирана и Азербайджана, которые готовятся удвоить свои поставки с 2018 года, после того, как будет построен новый трубопровод. Турция также планирует импортировать топливо из Туркменистана, а также больше сжиженного природного газа из таких стран, как Алжир, и построить трубопровод в северный Ирак.

Тем не менее, Россия имеет возможность увеличения поставок в Турцию на целых 16 млрд кубометров в год, сказал Джон Робертс, специалист по вопросам энергетической безопасности в консалтинговой компании Methinks Ltd.

Два трубопровода

«Я думаю, мы увидим два трубопровода, каждый на 16 миллиардов кубических метров, а затем все остановится», сказал Робертс. Первый может поставлять газ, который в настоящее время проходит через Украину, второй будет иметь возможность покрыть растущий турецкий спрос, сказал он.

Потребление энергии в Турции будет расти ежегодно на 4,5 процента с 2015 по 2030, примерно в два раза в течение следующего десятилетия, по данным американского Управления энергетической информации. В то время как экспорт ОАО «Газпром» в Европу может сократиться примерно на 20 процентов к 2020 году на фоне конкуренции с возобновляемыми источниками энергии и топлива США, по данным аналитика Павла Кушнира из Deutsche Bank AG.

Поворот к Турции дорого обходится. Россия уже согласилась предоставить шестипроцентную скидку на цены в январе, а Йылдыз сказал, что он будет стремиться снизить цену еще больше.

Новак заявил, что Турция попросила скидку в целых 15 процентов, и переговоры все еще ведутся. В будущем, цена может быть такой же, как для Германии, говорит Миллер.

Германия платила в среднем $ 366 за 1000 кубометров в 2013 году, одна из самых низких цен в Европе.

Что касается Газпрома, то ЕС должен думать об альтернативных маршрутах для природного газа, потому что он не сможет всегда полагаться на трубопроводную сеть Украины.

«Контракт России с Украиной на транзит газа истекает в 2019 году», сказал представитель Газпрома Сергей Куприянов по телефону. «ЕС не может рассматривать украинскую систему, как гарантированную в долгосрочной перспективе».