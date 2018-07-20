Британия выделила на Brexit 3 миллиарда фунтов

Данная сумма не является окончательной.

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил, что на подготовку к выходу Британии из Евросоюза в бюджете заложены 3 миллиарда фунтов стерлингов.

«Много новостей о Brexit и о подготовке на случай выхода из ЕС без соглашения. Мы готовимся к любому варианту развития событий, поэтому я зарезервировал в бюджете на подготовку к Brexit 3 млрд фунтов», — написал Хаммонд в твиттере.

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Он отметил, что данная сумма не является окончательной.

Британия выйдет из Евросоюза 29 марта 2019 года.

Ранее представитель Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье сообщил, что договор об условиях выхода Великобритании из состава ЕС должен быть подготовлен до октябрьского саммита.