С Россией надо говорить с позиции силы и единства союзников - Мэй

Также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила президента США Дональда Трампа за поддержку после отравления бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй подчеркивает, что с Российской Федерацией надо говорить с позиции силы и единства союзников.

Об этом британский премьер сказала во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Бакингемшире (Соединенное Королевство), которая транслировалась на сайте Белого дома.

Она поблагодарила президента США за поддержку в реагировании на "ужасное применение" нервно-паралитического вещества в Солсбери - выдворение из США 60 работников разведывательных служб РФ.

"И я приветствую его встречу с Путиным в Хельсинки в понедельник. Мы согласились, что это важно говорить с Россией с позиции силы и единства, и мы должны продолжать сдерживать и противодействовать всем усилиям по подрыву наших демократий", - подчеркнула Мэй.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в Хельсинки (Финляндия) состоится встреча президентов США Трампа и РФ Владимира Путина.

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12 июля Трамп подтвердил, что на встрече с Путиным поднимет вопрос Украины. Также Трамп отметил, что считает Путина соперником, но не врагом.

Справка УНИАН. Бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта в британском Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР. 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в больнице.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.

Ситуация вокруг отравления Скрипаля привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

Ряд стран, включая Украину, решили выдворить российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля и его дочери. В ответ в РФ приняли аналогичные меры и выслали такое же количество дипломатов этих стран.