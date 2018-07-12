Самое важное с саммита Трампа и Путина может остаться за кулисами, и это должно беспокоить - экс-чиновник ЦРУ

Украинцы имеют значительные основания для беспокойства за будущие переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, запланированные на 16 июля в Хельсинки.

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Об этом заявил эксперт по вопросам Евразии и бывший чиновник Государственного департамента США и ЦРУ Пол Гобл, передает Голос Америки. «Думаю, украинцев должен бы ужасать (такой саммит) даже не тем, что будет объявлено какое-то соглашение относительно Крыма или Донбасса. Я не думаю, что это произойдет», – сказал Гобл.

Эксперт, однако, опасается, что во время частной встречи двух лидеров Путин может интерпретировать какие-то слова Трампа как неформальное изменение позиции США в пользу России.

«Думаю, украинцев должны очень беспокоить такие вещи, которые Трамп может сказать Путину в частном формате и Путин может расценить как поворот в его направлении и отход от позиций, которые США заявляют публично», – подчеркнул аналитик.

Эксперт не ожидает провозглашения резонансных сделок в результате саммита. «Может показаться, что результаты этого саммита будут меньшими, чем в действительности. Я не ожидаю значительного соглашения, не ожидаю никакой совместной декларации, где перечислялись бы какие-то обмены, – подчеркнул он. – Я действительно боюсь того, что президент Трамп неоднократно демонстрировал, что он на частной встрече может говорить вещи, которые другие страны интерпретируют по-своему. Он делал заявления и про Украину и про Крым, который является территорией Украины, которыми, я уверен, Путин хочет воспользоваться».

Путин, вероятно, не будет настаивать на формализации результатов саммита, считает аналитик.

«Стоит помнить, что Путин – очень хитрый и сообразительный политик, и он знает, что, если те компромиссы, которые американский президент может озвучить в частном формате, будут формализованы соглашением, это будет иметь два последствия», – считает Гобл и перечисляет их.

С одной стороны, это может вызвать волну осуждения, которая, с большой вероятностью, может привести к победе Демократической партии в промежуточных выборах в Палату представителей США. Это осложнит ситуацию для Трампа, убежден аналитик, и создаст угрозу импичмента.

Во-вторых, возрастет количество тех, кто скептически оценивает возможные действия Трампа в отношении России или Восточной Европы и видит за ними российские требования.

Результаты саммита, хоть и неформальные, могут повлиять на дальнейшие действия Путина, полагает Пол Гобл. «Меня беспокоит то, что будут говорить частно, особенно во время встреч в формате один-на-один, потому что ... Путин показал, что он всегда готов действовать на основе таких (неформальных) договоренностей, в том числе и против Украины», – считает эксперт.