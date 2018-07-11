Москва пообещала Греции "зеркальный" ответ на высылку российских дипломатов

В России заявили, что никогда не рассматривали Грецию как союзника и партнера в Европе.

Москва "зеркально" ответит на высылку Грецией российских дипломатов.

Об этом сообщили в МИД РФ, передает "РИА Новости". Как заявил РИА Новости зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, Россия вышлет двух греческих дипломатов. По его словам, без такого ответа Москва "не сможет обеспечить безопасность работы своих сотрудников".

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По его словам, Россия никогда не рассматривала Грецию как союзника и партнера в Европе. "Греция входит в НАТО, одного этого уже достаточно", — подчеркнул он.

Как сообщалось, в Греции решили немедленно выдворить двух российских дипломатов за вмешательство во внутренние дела этой страны. Официальные Афины обвиняют дипломатов из РФ в изъятии и распространении информации, а также в неудачной попытке подкупа греческих чиновников.