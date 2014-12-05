В сети появился трейлер нового "Терминатора"
12:49, 05 декабря 2014Мир
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В сети появился официальный трейлер нового фантастического фильма из цикла про Терминатора - Terminator Genisys.
Анонсирована новая трилогия о Терминаторе / Скриншот трейлера Terminator Genisys
Фильм производства Skydance Productions и Paramount Pictures с Арнольдом Шварцнеггером в роли Терминатора выйдет на экраны летом 2015 года.
Действие фильма происходит в 2029 году - лидер человеческого сопротивления в войне с искусственным интеллектом Джон Коннор узнает, что Скайнет ведет войну во времени не только в прошлом, но и в будущем.
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