Раскрыты подробности испытаний "ракеты Путина"

При этом не называются точные сроки начала испытаний "Кинжала".

Гиперзвуковые ракеты из состава новейшего комплекса "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3.

Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

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"Кинжал" испытают на Ту-22М3", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что "на одном бомбардировщике будут испытываться сразу несколько гиперзвуковых ракет". Сроки начала испытаний не называются.

Впервые о комплексе "Кинжал" сообщил президент РФ Владимир Путин в марте 2018 года. Отмечалост, что ракета комплекса летит на скорости в 10 раз быстрее звука и способна преодолевать все существующие и перспективные системы ПРО и ПВО.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей.