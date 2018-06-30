Конституционный суд Польши оценит "антибандеровские" нормы закона об Институте нацпамяти

Оценки Конституционного суда требует "ссылка законодательного органа к неопределенному понятию украинских националистов".

Конституционный суд Польши прекратил производство относительно норм закона об институте национальной памяти (ИНП), которые были из него изъяты, однако рассмотрит положение, где упомянуты "украинские националисты".

Читайте такжеДуда подписал поправки к скандальному закону об ИНП, в котором сохраняются "антибандеровские" статьи

Об этом сообщил исполняющий обязанности представителя Конституционного суда Польши Якуб Козловский, сообщает ЕвроПравда со ссылкой на TVN24. "В ситуации, когда поставленная под вопрос норма теряет силу перед вынесением решения Конституционным судом, производство прекращается", - сказал Козловский.

Речь идет об отменене 27 июня статьи 55а и 55b закона об институте национальной памяти, которые предусматривают уголовную ответственность за приписывание польскому народу ответственности за преступления Третьего рейха и распространение этой ответственности даже иностранцев.

Представитель суда отметил, что из закона не убрали часть норм, которые оспаривал ранее президент Польши Анджей Дуда. "Они подлежат рассмотрению в соответствии с положениями Закона об организации и процедуре в Конституционном трибунале", - рассказал Козловский.

Согласно январским поправкам в закон об ИНП также включены положения, позволяющие возбуждать уголовное дело за отрицание преступлений украинских националистов (в том числе тех преступлений украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом).

По мнению президента Польши, оценки Конституционного суда требует "ссылка законодательного органа к неопределенному понятию украинских националистов" учитывая то, что следствием введенной поправки есть возможность уголовных производств против лиц, которые отрицают совершение этих преступлений и, как следствие, понесение ими уголовной ответственности".

Как сообщал УНИАН, 27 июня Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об институте национальной памяти, отменив статью, предусматривающую уголовную ответственность за приписывание польскому народу преступлений нацистов, однако не стал изымать нормы о "преступлениях украинских националистов" и уголовную ответственность за них. Киев заявил, что изменения скандального закона не удовлетворили ожиданий украинской стороны.