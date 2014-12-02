Источники назвали имя нового главы Пентагона
20:31, 02 декабря 2014Мир
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Новым министром обороны США, вероятнее всего, станет первый заместитель главы Пентагона Эштон Картер, сообщают западные СМИ.
REUTERS
"Если не возникнет никаких заминок в последнюю минуту, Эш Картер станет выбором президента Барака Обамы в качестве нового министра обороны" – сообщает Новое Время со ссылкой на CNN и чиновников госадминистрации США.
Сообщается, что кандидатом на должность был действующий министр внутренней безопасности, бывший юрисконсульт Пентагона Джи Джонсон, однако во вторник его кандидатуру сняли с рассмотрения.
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Ранее претендентами на освободившийся пост главы Пентагона были экс-замминистра обороны по политическим вопросам Мишель Флурной и сенатор штата Род-Айленд Джек Рид, но они сами сняли свои кандидатуры.
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