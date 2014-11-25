Главой Пентагона впервые может стать женщина – СМИ

Об этом пишет The Christian Science Monitor.

Кроме нее, в политических кругах Вашингтона называют кандидатуры сенатора-демократа из Род-Айленда Джека Рида и Эштона Картера, который так же, как и Флурной, в прошлом служил заместителем министра обороны. Мишель Флурной занимала пост заместителя министра обороны США с 2009 по 2012 год, Эштон Картер — с 2011 по 2013 год.

Мишель Флурной широко известна и уважаема во внешнеполитических и оборонных американских кругах. Тому свидетельством ее карьера в Пентагоне, где она уверенно опередила многих строевых командиров, став заместителем министра по политическим вопросам и фактически — третьим лицом в министерстве.

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По словам бывшего министра обороны Роберта Гейтса, "она была лицом Пентагона по всем вопросам политики, включая Ирак, Афганистан и даже операцию по уничтожению бен Ладена". Другой экс-глава Пентагона Леон Панетта отзывается о ней, как об одном из самых важных советников, которые были у него на посту министра обороны.

Если Мишель Флурной возглавит военное ведомство США, то она будет первой женщиной в этой должности.