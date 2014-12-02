Лидеры протестов в Гонконге призвали активистов разойтись

Лидеры протестного движения Occupy Central в Гонконге во вторник, 2 декабря, призвали демонстрантов освободить заблокированные участки улиц из-за угрозы насилия со стороны полиции.

Как сообщает LB.ua со ссылкой на агентство Рейтер, с соответствующим заявлением выступил один из организаторов антиправительственных демонстраций, профессор Университета Гонконга Бенни Тай и его соратники - профессор социологии в Китайском университете Чан Кинмэн (Chan Kin-man) и преподобный Чу Юминь (Chu Yiu-ming).

"ОФицеры полиции на передовой, похоже, неконтролируемы", - сказал Бенни Тай, добавив, что в результате действий стражей порядка кто-то может серьезно пострадать.

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"Мы уважаем решимость студентов и граждан бороться за демократию, но мы возмущены бессердечным равнодушием правительства. Правительство, которое использует полицейские дубинки, чтобы сохранить свой авторитет, это правительство, которое находится за пределами разума. Ради безопасности движения Occupy Central мы призываем студентов разойтись", - цитирует слова Бенни Тая euronews.

Кроме того, лидеры протестующих сообщили о намерении 3 декабря добровольно явиться в полицию и понести ответственность за последствия масштабной кампании гражданского неповиновения.

Накануне полиция жестоко разогнала манифестантов, пытавшихся прорваться на территорию правительственного комплекса, и задержала более 40 из них.

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В Гонконге с сентября продолжаются антиправительственные демонстрации. Студенты и активисты Occupy Central требуют провести в 2017 году в Гонконге прямые свободные выборы главы местной администрации, которые ранее назначался подконтрольной пекинским властям коллегией выборщиков. В августе власти Китая приняли решение, что все кандидаты на выборах 2017 года будут сначала проверены и одобрены правительственным комитетом. Протестующие считают, что это противоречит демократии.