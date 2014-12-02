Лукашенко рассказал об идее аннексии Минском Калининградской области

Об этом сообщается на официальном сайте президента Беларуси.

"У некоторых наших врагов, в том числе в России, и в Беларуси их хватает, идут разговоры о том, что Лукашенко хочет чуть ли не Калининградскую область присоединить к Беларуси. Поверьте, у меня таких планов нет. Но сложилась добрая практика еще во времена Советского Союза, Беларусь всегда подставляла плечо Калининградской области, мы никогда ее чужой не считали. А в каком составе, в каком государстве будет Калининградская область при таких подходах, наверное, не столь важно", - сказал Лукашенко.

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Также, президент Беларуси добавил, что его страна не против расширять свое присутствие в Калининградской области в сфере строительства, особенно в преддверии 2018 года, когда вся Калининградская область будет готовиться к чемпионату мира по футболу.

"Это хорошее мероприятие, которое любому региону всегда дает толчок к развитию", - отметил президент.