Охлобыстин намерен праздновать Новый год в Одессе
14:13, 02 декабря 2014Мир
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Российский актер заявил, что собирается провести "духовные беседы" в Оперном театре на Новый год.
Охлобыстин хочет на Новый год в Одессу / Фото: УНИАН
Актер в своем "Твиттере" сообщил, что хочет встретить Новый год в Одессе, в театре Оперы и балета, передает Еспресо.TV.
"Вот подумалось: а не провести ли мне "Духовные беседы" на Новый год, в Одессе, в Оперном театре? Люблю этот город)", - написал актер.
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Напомним, российский актер известен своими антиукраинскими высказываниями. Недавно Иван Охлобыстин приехал в оккупированный Донецк, где заявил, что готов воевать на стороне пророссийских боевиков.
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