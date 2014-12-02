ООН остановила продовольственную помощь беженцам из Сирии
13:48, 02 декабря 2014Мир
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Агентство ООН по продовольствию остановило предоставление продовольственных ваучеров 1,7 млн сирийским беженцам в Иордании, Ливане, Турции, Ираке и Египте из-за недостатка финансирования.
REUTERS
Об этом заявила Всемирная продовольственная программа, передает радио "Свобода".
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Сообщается, что без этих ваучеров многие семьи голодают. Для беженцев, которые борются за выживание в суровую зиму, прекращение такой помощи будет иметь "разрушительные последствия", заявляют в ООН. По данным Всемирной продовольственной программы, агентство нуждается в $64 млн для поддержки беженцев в декабре.
Свыше 3,2 млн человек покинули Сирию, еще 7,6 млн стали перемещенными внутри страны, когда 3 года назад началось восстание против президента Сирии Башара Асада.
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