ООН остановила продовольственную помощь беженцам из Сирии

Об этом заявила Всемирная продовольственная программа, передает радио "Свобода".

Читайте такжеПограничники отмечают увеличение количества нелегалов из Сирии

Сообщается, что без этих ваучеров многие семьи голодают. Для беженцев, которые борются за выживание в суровую зиму, прекращение такой помощи будет иметь "разрушительные последствия", заявляют в ООН. По данным Всемирной продовольственной программы, агентство нуждается в $64 млн для поддержки беженцев в декабре.

Свыше 3,2 млн человек покинули Сирию, еще 7,6 млн стали перемещенными внутри страны, когда 3 года назад началось восстание против президента Сирии Башара Асада.