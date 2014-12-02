Евросоюз поддерживает особый статус Приднестровья

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Как говорится в совместном коммюнике Высокого представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерики Могерини и Еврокомиссара по расширению и политике соседства Йоханнеса Хана, Евросоюз готов продолжать тесное сотрудничество с Молдовой "на ее пути к большей прозрачности, верховенству закона и к рыночной экономике".

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"ЕС готов работать с будущим правительством (Молдовы – ред.) в вопросе мирного урегулирования Приднестровского конфликта на принципах суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова с особым статусом для Приднестровья", - говорится в сообщении.