Российские военные в Приднестровье удвоили активность и изучают молдавский язык

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова подвели итоги боевой подготовки за 2014 учебный год.

Как сообщается на сайте Министерства обороны РФ, по сравнению с предыдущим годом количество практических занятий по тактической, огневой и специальной подготовке увеличилось более чем в 2 раза. Военнослужащие ОГРВ приняли участие в 800 мероприятиях боевой подготовки.

Читайте такжеПорошенко обещает не допустить приднестровского сценария на ДонбассеИтоговым экзаменом для военнослужащих стал недельный полевой выход, в ходе которого они выполняли упражнения учебных стрельб, учились устанавливать противотанковые и противопехотные заграждения, развертывать мастерские по ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники.

Особенностью подготовки личного состава подразделений, входящих в "миротворческие силы", в этом году стало введение дополнительного интенсивного курса молдавского языка.