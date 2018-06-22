Глава Каталонии заявил о разрыве протокольных отношений с королевским двором Испании

Члены каталонского правительства больше не будут присутствовать на мероприятиях, организованных королевским двором.

Глава женералитета (исполнительной власти) Каталонии Ким Торра заявил о разрыве протокольных отношений с королевским двором Испании.

Он отметил, что члены каталонского правительства больше не будут присутствовать на мероприятиях, организованных королевским двором, а представителей монархии перестанут приглашать на мероприятия властей Каталонии, сообщает zn.ua со ссылкой на El Mundo.

Кроме того, Торра объявил о том, что уходит с поста почетного вице-президента фонда принцессы Жиронской, одним из попечителей которого является король Испании. По словам чиновника, он до последнего надеялся, что Филипп VI "подумает и попросит прощения за то, что покровительствовал жестокости" на референдуме о независимости Каталонии.

Читайте такжеВ Испании назвали состав нового правительства: большинство должностей впервые получили женщины

"27 октября мы провозгласили независимость, мы хотим, чтобы волю людей уважали, мы не подданные", - заявил глава женералитета.

Однако, как сообщает газета, Торра не отказался от участия в открытии Средиземноморских игр в каталонском городе Таррагона. Там он намерен вручить королю, который также будет присутствовать на мероприятии, доклад о "насилии на референдуме".

"В Каталонии распоряжаются каталонцы, и поскольку это наш дом, они нас не прогонят", - прокомментировал Торра свое решение поехать на Средиземноморские игры.

Напомним, новый глава правительства Каталонии Ким Торра 17 мая вступил в должность. На присяге он пообещал верно исполнять свои обязанности и быть преданным "народу Каталонии". В присяге Торра не упомянул о короле Испании Филиппе VI и испанской конституции.

Отмечается, что члены испанского правительства не присутствовали на церемонии.