СМИ: Трамп хамил лидерам "Большой семерки" в ходе саммита в Канаде

Президент США Дональд Трамп допустил резкие высказывания в адрес премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Франции Эммануэля Макрона в ходе саммита в Канаде 8-го и 9 июня.

В ходе саммита G7 в канадском Квебеке, который проходил 8-го и 9 июня, президент США Дональд Трамп хамил своим собеседникам. Об этом со ссылкой на присутствующих на встрече дипломатов сообщило издание The Wall Street Journal.

Так, говоря о проблеме миграции в Европе, Трамп обратился к премьер-министру Японии Синдзо Абэ и предложил "прислать" 25 миллионов мексиканцев. "Очень скоро ты покинешь правительство", – предположил американский президент.

Во время дискуссий об Иране и терроризме Трамп заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что все террористы "сидят в Париже".

Главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера Трамп назвал "жестоким убийцей" американских технологических компаний из-за штрафов, наложенных ЕС.

Издание пишет, что высказывания американского президента вызывали раздражение у его собеседников, однако лидеры G7 старались сохранять спокойствие.

В Белом доме эту информацию The Wall Street Journal никак не прокомментировали.

8–9 июня в курортном городке Ла-Мальбе в Канаде прошел саммит G7. На пресс-конференции по его итогам Трюдо заявил, что считает введенные США тарифы на сталь и алюминий оскорбительными. Трамп после этого сообщил, что США отказались подписывать совместное коммюнике лидеров "Большой семерки".