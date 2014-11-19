На границе с Приднестровьем выкопали более 10 километров окопов, траншей и котлованов

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области со ссылкой на слова начальник ГУ ГСЧС в области Руслана Шевчука.

По его словам, начиная с августа текущего года, на территории Песчанского района вблизи села Болган бойцы аварийно-спасательного отряда специального назначения винницких спасателей обеспечивают обустройство инженерных препятствий и сооружений, в том числе трехметровых противотанковых рвов, окопов, блокпостов и тому подобное.

Читайте такжеВ Приднестровье проведут референдум о независимости, если его признает мир

"Основная задача подобных инженерных укреплений – не допустить проникновения тяжелой техники и вооружения на территорию нашего государства со стороны непризнанной республики Приднестровья. Работы ведутся ежедневно, при любых погодных условиях", - отметил Шевчук.

К проведению земляных работ винницкие спасатели привлекли личный состав, а также технику Второго специального регионального центра быстрого реагирования ГСЧС из города Дрогобыч.

Работы по укреплению украинской границы продолжаются.

Напомним, из 27 районов Винницкой области Песчанский и Ямпольский районы, расположенные на юге области, граничат с Приднестровьем.