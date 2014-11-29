В Фергюсоне арестованы еще 15 человек
12:44, 29 ноября 2014Мир
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15 человек арестованы во время беспорядков в американском городе Фергюсон.
REUTERS
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», одному из задержанных могут предъявить обвинение в нападении на полицейского.
Всего за последние 4 дня число арестованных в ходе уличных беспорядков в Фергюсоне превысило 60 человек.
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