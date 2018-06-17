Опубликован момент наезда такси на толпу в Москве (видео)

После наезда водитель бросился наутек, а за ним побежали очевидцы ДТП.

Водитель такси, который сбил в Москве группу прохожих, пытался со стороны тротуара объехать стоявшие перед ним машины. Это видно на видео, опубликованном в YouTube пользователя Татьяны Сазоновой. После наезда водитель бросился наутек, а за ним побежали очевидцы ДТП. По последним данным, в результате наезда пострадало семь человек.

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