Опубликован момент наезда такси на толпу в Москве (видео)
03:37, 17 июня 2018Мир
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После наезда водитель бросился наутек, а за ним побежали очевидцы ДТП.
Водитель такси, который сбил в Москве группу прохожих, пытался со стороны тротуара объехать стоявшие перед ним машины.
Это видно на видео, опубликованном в YouTube пользователя Татьяны Сазоновой.
После наезда водитель бросился наутек, а за ним побежали очевидцы ДТП. По последним данным, в результате наезда пострадало семь человек.
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