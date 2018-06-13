Путин переназначил Суркова на должность своего помощника

В тоже время в указе Путина не уточняется продолжит ли Сурков курировать оккупированные Россией части Луганской и Донецкой областей.

Президент РФ Владимир Путин переназначил Владислава Суркова на должность своего помощника. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля. «Назначить Суркова Владислава Юрьевича помощником Президента Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе. В тоже время в соответствующем указе не уточняется продолжит ли Сурков курировать оккупированные Россией части Луганской и Донецкой областей.

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