Путин переназначил Суркова на должность своего помощника
16:49, 13 июня 2018Мир
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В тоже время в указе Путина не уточняется продолжит ли Сурков курировать оккупированные Россией части Луганской и Донецкой областей.
Владислав Сурков / REUTERS
Президент РФ Владимир Путин переназначил Владислава Суркова на должность своего помощника.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.
«Назначить Суркова Владислава Юрьевича помощником Президента Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.
В тоже время в соответствующем указе не уточняется продолжит ли Сурков курировать оккупированные Россией части Луганской и Донецкой областей.
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