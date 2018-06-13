Путин переназначил Суркова на должность своего помощника

16:49, 13 июня 2018
Мир
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Владислав Сурков / REUTERS

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Назначить Суркова Владислава Юрьевича помощником Президента Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.

В тоже время в соответствующем указе не уточняется продолжит ли Сурков курировать оккупированные Россией части Луганской и Донецкой областей.

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