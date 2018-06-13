Мэй выступила за ужесточение санкций против России
15:36, 13 июня 2018Мир
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"Я буду настаивать на том, чтобы мы сохранили санкции против России. На деле же, считаю, в некоторых сферах мы должны усилить санкционный режим", - подчеркнула она.
Тереза Мэй / REUTERS
На встрече лидеров стран Европейского Союза глава британского правительства Тереза Мэй призовет коллег из ЕС к ужесточению санкций против России.
Об этом она заявила, выступая перед парламентом Великобритании, пишет Reuters. "Я буду настаивать на том, чтобы мы сохранили санкции против России. На деле же, считаю, в некоторых сферах мы должны усилить санкционный режим", - подчеркнула она.
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Как сообщалось, ранее лидеры G7 выступили с резким заявлением по РФ и заявили о возможном усилении санкций против нее.
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