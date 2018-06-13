Мэй выступила за ужесточение санкций против России

"Я буду настаивать на том, чтобы мы сохранили санкции против России. На деле же, считаю, в некоторых сферах мы должны усилить санкционный режим", - подчеркнула она.

На встрече лидеров стран Европейского Союза глава британского правительства Тереза Мэй призовет коллег из ЕС к ужесточению санкций против России. Об этом она заявила, выступая перед парламентом Великобритании, пишет Reuters. "Я буду настаивать на том, чтобы мы сохранили санкции против России. На деле же, считаю, в некоторых сферах мы должны усилить санкционный режим", - подчеркнула она. Читайте такжеМосква упрекнула Вашингтон за то, что санкции испортили России два главных праздника Как сообщалось, ранее лидеры G7 выступили с резким заявлением по РФ и заявили о возможном усилении санкций против нее.

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