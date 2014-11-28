Путин считает неприемлемым разговор с Москвой языком ультиматумов

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, призвав Запад "преодолеть порочную логику угроз и переключиться на поиск взаимоприемлемых решений".

Читайте такжеReuters: Союзники Путина направляли миллиарды украинскому олигарху

"Отмечу, что введенные США, ЕС, Японией, Австралией и рядом других государств односторонние ограничительные меры в отношении нашей страны нелегитимны. Подобное давление наносит не только прямой экономический ущерб, но и угрожает международной стабильности", — отметил Путин в письменном интервью турецкому информационному агентству Анадолу в преддверии визита в Турцию 1 декабря, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов и санкций абсолютно "неприемлемы и бесперспективны".