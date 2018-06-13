До пятницы станут известны имена причастных к лоббизму интересов Януковича европейских политиков – Politico

Полу Манафорту предъявлено обвинение в уклонении от налогов в США, нарушении законодательства относительно регистрации в качестве агента иностранного правительства для осуществления лоббистской деятельности.

Федеральный судья США Эми Берман Джексон приказала специальному прокурору Роберту Мюллеру до пятницы назвать всех лиц и организации, которые якобы задействованы в лоббизме советника "Партии регионов" в интересах правительства Украины без соответствующей регистрации, как того требует законодательство США.

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Об этом сообщает издание Politico, передает Голос Америки.

Роберт Мюллер, который расследует обстоятельства вмешательства России в политические процессы в США, должен предоставить защите Манафорта имена бывших европейских политиков, которые принимали участие в кампании влияния правительства Януковича в США в прошлом и лиц, на чьи показания Манафорт якобы пытался повлиять в течение последних месяцев.

Манафорту предъявлено обвинение в уклонении от налогов в США, нарушении законодательства относительно регистрации в качестве агента иностранного правительства для осуществления лоббистской деятельности. Следствие также заявляет, что он пытался влиять на свидетелей по своему делу. Последнее привело к выдвижению ему дополнительных обвинений.

Решение судьи Эми Берман Джексон в Politico назвали победой защитников команды Манафорта. Оно даст им возможность подготовиться к суду, который назначен на 17 сентября.

Ожидается, что обнародование перечня лиц ограничит способность обвинения приводить показания лиц за пределами списка.