СМИ: Крым помешал России отремонтировать "дорогу смерти" в Сибири
17:56, 27 ноября 2014Мир
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Деньги, запланированные на ремонт одной из худших в мире дорог М56 (федеральная трасса Невер-Якутск), ушли на инфраструктуру Крыма.
Федеральная трасса А-360 / steer.ru
Об этом сообщает steer.ru.
44 миллиарда рублей, которые в 2016-2020 гг. должны были пойти на реконструкцию и строительство автодороги, а также моста через Лену, решили перенаправить на инфраструктуру Крыма и, в частности, строительства моста через Керченский пролив, пишет издание.
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