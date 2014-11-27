СМИ: Крым помешал России отремонтировать "дорогу смерти" в Сибири

Об этом сообщает steer.ru.

44 миллиарда рублей, которые в 2016-2020 гг. должны были пойти на реконструкцию и строительство автодороги, а также моста через Лену, решили перенаправить на инфраструктуру Крыма и, в частности, строительства моста через Керченский пролив, пишет издание.

Читайте такжеТофалары по две недели ждут вертолета в райцентр, пока Россия тратит миллиарды на войнуНесколько дней назад Росавтодор отчитался о том, что 213 километров дороги из 1163 были "приведены в нормативное состояние", проиллюстрировав сообщение одной фотографией.