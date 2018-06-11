Трамп рвет на кусочки важные документы, которые потом приходится склеивать - СМИ

Сотрудникам Белого дома приходится склеивать эти обрывки документов скотчем.

Президент США Дональд Трамп привык рвать на мелкие кусочки документы, с которыми он закончил работу, а затем бросать их в мусорную корзину или просто на пол.

Об изданию Politico сообщили бывшие работники канцелярии, передает dw.com.

По их словам, Трамп по привычке рвет документы, которые по закону должны храниться в архиве.

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Согласно Акту о президентских записях (Presidential Records Act), все документы, к которым прикасается президент США, должны направляться в Национальный архив в целях сохранения истории.

В итоге сотрудникам Белого дома приходится склеивать разорванные Трампом клочки бумаги, чтобы их не обвинили в нарушении законодательства. "Иногда бумаги просто рвут посередине, но иногда они были разорваны так мелко, что выглядели, как конфетти", - рассказал один из работников администрации президента.

По словам собеседников Politico, никто не может убедить Трампа отказаться от этой привычки. Бывшие сотрудники Белого дома отметили, что при президенте США Бараке Обаме вся документация отправлялась в Национальный архив в целости.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон не стал раскрывать детали своих телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые состоялись на прошлой неделе. Комментируя беседу, Макрон привел цитату немецкого канцлера Отто фон Бисмарка о том, что людям лучше не знать, из чего делаются сосиски.