Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на встречу с Трампом (видео)

11:00, 10 июня 2018
Мир
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Ким Чен Ын / REUTERS

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Сингапур, где должна будет состояться его встреча с сингапурским премьер-министром Ли Сяньлуном перед саммитом с президентом США Дональдом Трампом, намеченным на вторник.

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Об этом сообщает The Straits Times. Отмечается, что Ким Чен Ын остановился в отеле St Regis.

Информацию о прибытии северокорейского лидера подтвердил в своем Facebook глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан. 

Японский международный телеканал NHK World сообщил, что в Международном аэропорту Чанги в Сингапуре приземлился самолет Ил-76, принадлежащий КНДР.

Транспортник Ил-76 ранее использовался северокорейским лидером Ким Чен Ыном при посещении китайского города Далянь в мае.

Как сообщал УНИАН, ранее в Белом доме сообщили, что первая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре в 9:00 по местному времени (4.00 по киевскому).

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Теги: #Трамп#Сингапур#Ким Чен Ын