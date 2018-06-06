Не судить по внешности: участницы конкурса "Мисс Америка" больше не будут выходить в бикини

Претенденток на звание самой красивой девушки в США впредь будут оценивать не только по физической привлекательности.

Участницы конкурса красоты "Мисс Америка" больше не будут выходить на сцену в купальниках. Изменится и философия конкурса: претенденток на звание самой красивой девушки в США больше не будут оценивать по их физической привлекательности.

Как передает Би-би-си, Гретхен Карлсон, бывшая победительница конкурса, которая в начале этого года возглавила его попечительский совет. Элемент конкурса, в котором участницы выходили на сцену в купальниках, будет заменен на серию интервью с претендентками на титул: их будут спрашивать об их увлечениях, уме и о том, как они понимают задачи обладательницы титула "Мисс Америка".

"К нам поступало много обращений от девушек, которые говорили: "Я бы очень хотела участвовать в вашей программе, но не хочу разгуливать на каблуках и в купальнике". Ну вот, теперь вам не придется этого делать", - пояснила Карлсон.

"Какая девушка не захочет обрести новые возможности, почувствовать себя сильной, получить навыки лидерства, возможность оплатить обучение и показать себя миру такой, какая она есть, саму свою душу?" - сказала Карлсон о новом формате конкурса. "Именно по внутренним качествам мы теперь будем их судить", - добавила она.

Бывший исполнительный директор конкурса Сэм Хаскелл и президент фонда Miss America Organization Джош Рэндл в прошлом году были вынуждены покинуть посты после того как либеральный сайт Huffington Post опубликовал их внутреннюю переписку.

В электронных письмах Хаскелл и Рэндл уничижительно отзывались об участницах конкурса, их внешности, интеллекте и половой жизни.

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После их ухода в попечительский совет были назначены трое бывших победительниц конкурса, а Карлсон его возглавила.

В последние годы Карлсон, бывшая ведущая телеканала Fox News, занимается защитой прав женщин, пострадавших от сексуальных домогательств, и активно поддерживает движение #MeToo ("И меня тоже").

В 2016 году Карлсон подала в суд на основателя Fox News Роджера Эйлса, обвинив его в домогательствах. 76-летний Эйлс отверг обвинения в свой адрес и заявил, что это месть телеведущей за то, что канал не продлил с ней контракт.

Однако летом того же года Эйлс был вынужден покинуть компанию, после того как еще несколько сотрудниц выступили со сходими обвинениями. Сам он утверждал, что его уход со скандалом никак не связан. В прошлом году он умер.

Иск Карлсон был урегулирован в досудебном порядке, компания 21st Century Fox договорилась с бывшей сотрудницей о том, что выплатит ей 20 млн долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее генсек ООН заявил, что установление гендерного равенства может увеличить мировой ВВП на 12 триллионов долларов к 2025 году.