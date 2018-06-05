Анджелина Джоли отметила свой день рождения на детских аттракционах

Актриса решила отметить этот день в кругу своих детей

Анджелина Джоли свой 43-й день рождения отметила в британском парке развлечений Thorpe Park, катаясь на американских горках вместе со своими детьми.

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Чтобы поздравить маму, в Лондон прилетели 16-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 9-летние Близнецы Нокс и Вивьен. Анджелина и дети в сопровождении телохранителя сразу растворились в толпе посетителей, переходя от одного аттракциона к другому.

Сейчас Энджи работает в Великобритании: актриса снимается в фильме «Малифисента 2» — продолжении сказки о приключениях прекрасной принцессы Авроры и злой волшебницы. На днях стало известно еще об одной работе Джоли: актриса сыграет мать Питера Пена и Алисы из Страны Чудес в картине «Come Away» Бренды Чэпмен.