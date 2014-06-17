РФ получила первую атомную подлодку проекта "Ясень"

Церемония подъема Андреевского флага на головной АПЛ нового четвертого поколения состоялась во вторник на оборонной судоверфи "Севмаш" в Северодвинске.

Об этом пишет ИТАР-ТАСС.

По госпрограмме вооружения, до 2020 года "Севмаш" должен построить семь атомных подлодок классов "Ясень" и "Ясень-М", вооруженных крылатыми ракетами.

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АПЛ "Северодвинск" спроектирована морским бюро машиностроения "Малахит" в Санкт-Петербурге. Подлодка была заложена на "Севмаше" 21 декабря 1993 года и спущена на воду 15 июня 2010 года. Длительный период строительства корабля был обусловлен не только экономическими трудностями, но и принципиально новыми архитектурой корпуса и вооружением.