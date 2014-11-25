Пока Россия не делает усилий для решения кризиса в Украине, санкции неизбежны - Меркель

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во вторник, 25 ноября, во время бизнес-конференции в Берлине.

«Мы работаем ради дипломатического решения этого кризиса, в результате которого, к сожалению, постоянно нарушается территориальная целостность Украины. Пока Россия не делает никаких действий для решения этого кризиса, нам будут необходимы экономические санкции. Они неизбежны, но я знаю, что они также болезненны для немецкой и европейской экономики», - цитирует Меркель "Радио Свобода".

По данным ООН, опубликованным в четверг, 20 ноября, с момента объявления перемирия на востоке Украины погибли 957 человек. Такие данные организация имеет по состоянию на 18 ноября.

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Как сообщили в ООН, с 5 сентября, когда было объявлено перемирие между украинскими силовиками и пророссийскими боевиками, в среднем ежедневно погибало 13 человек.

По данным агентства ООН по правам человека, с начала конфликта в апреле погибли по меньшей мере 4317 человек, ранены - 9921.

Украина и Запад обвиняют Россию в поставках оружия и боевиков на Донбасс, а также в вводе войск на восток Украины. Москва эти обвинения отвергает.