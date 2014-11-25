Ядерные переговоры с Ираном: Что это и какие цели преследуют стороны - The Independent

В своей статье «Ядерные переговоры с Ираном: Что это и какие цели преследуют стороны?» в The Independent, Роуз Труп Бьюкенен сообщает о том, что прошли последние часы переговоров между Ираном и Соединенными Штатами для решения текущего противостояния по поводу ядерной программы этой ближневосточной страны.

В чем суть сделки?

Просто дипломаты из США, Великобритании, Китая, Франции и Германии (известные как P5 + 1) хотят, чтобы Иран свернул свою ядерную программу в обмен на снятие санкций ООН. Иран утверждает, что, хотя он ищет атомную энергию, но не работает над ее созданием.

Пять мировых держав не верят заявлениям Ирана относительно ядерной энергии и хотят обязать страну согласиться на многочисленные проверки.

Чего хочет Иран?

Иран хочет снятия санкций США и ЕС на экспорт. Он также утверждает, что имеет достаточный потенциал для производства топлива для АЭС в Бушере, после того, как соглашение с Россией о поставках топлива для реактора истечет в 2021 году.

При увеличении мощности, у иранских ученых должно быть - теоретически - меньше времени для создания оружейного урана. В обмен на это, Иран предлагает более серьезные санкции.

Чего хотят страны P5 + 1?

Участники переговоров от США и ЕС очень хотят резко сократить производительность при обогащении в Иране, утверждая, что страна не должна увеличивать производство для АЭС в Бушере, поскольку Россия согласилась поставлять топливо для реактора бессрочно.

Кроме того, западные дипломаты стремятся сделать так, чтобы назойливые проверки продолжались по крайней мере два десятилетия – и были подкреплены обширным мониторингом.

Почему переговоры зашли в тупик, неоднократно, с обеих сторон?

Внутренние договоренности - с обеих сторон - ограничивают надежды на компромисс по обогащению. Переговоры вступили в завершающую стадию в понедельник вечером, и дипломаты отложили переговоры еще на шесть месяцев, чтобы дать им больше времени.

В Иране, стороны не могли заключить сделку, которая нарушает их нынешний потенциал. Между тем, западные политики столкнулись со сложной борьбой по убеждению общественности, что оставить Ирану возможность производить оружейный уран, было победой.

Хотя недавние высказывания из переговоров дают возможность предположить, что лидеры в Тегеране готовят "план Б", правда в том, что Китай и Россия не являются подходящими альтернативными вариантами для Тегерана в дипломатическом плане, ни один не является совершенным.

Китай потребовал большие скидки на нефть, а Россия не получит никакой пользы от иранской нефти, и сама также страдает от своих санкций из-за очевидного вмешательства Москвы в Украине.

Предыдущие санкции и ядерное открытие

Несмотря на открытия в 2002 году, Иран строил завод по обогащению урана в Натанзе и реактор на тяжелой воде в Араке, но прогресс был ограничен после 2005 года и выборов президента Махмуда Ахмадинежада.

Совет Безопасности ООН начал вводить санкции в отношении Ирана после принятия шести резолюций, требующих от Ирана прекратить работы по обогащению урана. В 2012 году, когда присоединились ЕС и США, санкции были введены, экономика Ирана была парализована.

Даже ввиду экономических неудач, ядерные переговоры между Ираном, США и ЕС не могли продвинуться вперед до июня 2013 года и избрания Хасана Роухани.

Президент Роухани курировал тайные двусторонние переговоры между США и Ираном, когда участники переговоров в конце концов согласились на временную сделку шесть месяцев назад.

С тех пор, переговоры не продвигаются, и обе стороны обвиняют друг друга в выдвижении нереальных требований.