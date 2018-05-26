Макрон объяснил Путину, что санкции против РФ будут действовать до прогресса на Донбассе

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что санкции против России будут действовать до тех пор, пока не будет прогресса в Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции Евросоюза в отношении России будут оставаться в силе до тех пор, пока не будет достигнуто прогресса в украинском вопросе.

"Теперь мяч на поле России и Украины. Это просто. Мы не отменим санкции, если ничего не будет сделано. Мы обсуждали это с Владимиром Путиным", - заявил Макрон в пятницу, 25 мая, в Санкт-Петербурге после встречи со своим российским коллегой, пишет DW.

Он отметил, что в июле страны Европейского Союза рассмотрят вопрос продления санкций в отношении России. Накануне, 24 мая, Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин заявили о поддержке Минских соглашений для урегулирования конфликта на Донбассе.

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Европейский Союз ввел экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине в июле 2014 года сроком на один год, а в марте 2015 года их возможную отмену привязали до выполнения Москвой минских соглашений до конца 2015 года.

Поскольку Россия не выполнила все свои обязательства, лидеры ЕС неоднократно принимали решение о продлении санкций еще на полгода. Последний раз секторальные санкции Евросоюза против РФ были продлены Советом ЕС в декабре 2017-го года - до 31 июля 2018-го года.