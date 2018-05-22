Самые жесткие санкции в истории: США угрожают Ирану "беспрецедентным давлением"

Новая доктрина Вашингтона в отношении Тегерана предусматривает невиданные до сих пор санкции против ближневосточной страны. Предпосылкой отмены американских санкций является выполнение длинного списка требований к иранскому правительству.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил введение Вашингтоном "беспрецедентного финансового давления" на Иран с целью заставить его руководство сесть за стол переговоров.

Об этом он США заявил в понедельник, 21 мая, передает DW.

В произнесенной речи госсекретарь США назвал запланированные санкции против Ирана "самыми жесткими в истории". По словам Помпео, именно Иран своим поведением вынудил США прибегать к таким шагам.

В то же время глава американского внешнеполитического ведомства признал, что Иран может избежать действия этих ограничительных мер, при условии согласия на "значительные изменения". К таким изменениям относится готовность заключить новое, гораздо более жесткое соглашение по иранской ядерной программе, которое будет иметь значительно более глубокие ограничения, в том числе и по обогащению урана. Кроме того, такая сделка также должна сделать возможным беспрепятственный доступ наблюдателей не только в ядерных, но и в некоторых военных объектах Ирана, которые не были прописаны в предварительном соглашении, заключенном 2015 года за время президентства Барака Обамы, отметил Помпео.

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Кроме того, Ирану следует прекратить поддержку шиитских повстанцев в Йемене, ливанской радикальной шиитской группировки "Хезболла", "вывести все войска" из Сирии и прекратить антиизраильскую риторику. Также иранские власти должны освободить всех граждан США, которые исчезли в Иране, или содержатся под стражей за "фальшивыми обвинениями". В целом список требований к Ирану, озвученный Помпео, насчитывает 12 пунктов.

В случае, если иранское руководство согласится на их выполнение, американское правительство готово восстановить в полном объеме дипломатические и экономические отношения с Ираном, и даже помочь в модернизации иранской экономики, подчеркнул Помпео.

Госсекретарь США также заверил, что его страна прибегнет к объявленным ранее штрафным мерам против европейских компаний, которые и в дальнейшем будут вести экономическое сотрудничество с Ираном, несмотря на американские санкции.

Напомним, 8 мая этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из подписанного в 2015 году соглашения с Ираном относительно его ядерной программы. В Евросоюзе зато подчеркнули, что не собираются выходить из соглашения и планируют защищать европейские компании от последствий американских санкций.