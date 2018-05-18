Лаврова оставили: в России обнародовали новый состав правительства

Свои посты в правительстве сохранят глави МИД, МВД, Минпромторга, Минобороны, а также министры культуры, труда и соцзащиты, здравоохранения, энергетики, юстиции и экономического развития.

В России обнародован новый состав правительства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

В частности, на место главы Минсельхоза он предложил назначить председателя правления "Россельхозбанка" Дмитрия Патрушева, новым главой Министерства транспорта назначить Евгения Дитриха, ранее занимавшего пост первого заместителя министра транспорта. На пост главы Минприроды Медведев предложил Дмитрия Кобылкина

Главой нового Министерства просвещения станет Ольга Васильева, которая в предыдущем составе занимала пост министра образования, а Министерство науки и высшего образования возглавит Михаил Котюков. В качестве главы Министерства цифрового развития Медведев предложил утвердить Константина Носкова, который ранее был руководителем аналитического центра при правительстве.

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Свои посты в правительстве сохранят глава МИД Сергей Лавров, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр культуры Владимир Мединский, министр труда и соцзащиты Максим Топилин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр энергетики Александр Новак, глава МВД Владимир Колокольцев, министр юстиции Коновалов. Министр экономического развития России Максим Орешкин также сохранил свой пост.

Кандидатами в вице-премьеры, как Медведев объявлял ранее, являются: Дмитрий Козак - будет курировать промышленность и энергетику; заместитель министра обороны Юрий Борисов - оборонно-промышленный комплекс (до сих пор его курировал Дмитрий Рогозин), Виталий Мутко — строительство и региональная политика, Татьяна Голикова - социальная политика и здравоохранение, Ольга Голодец - культура и спорт, Алексей Гордеев - сельское хозяйство.

Ранее СМИ сообщали, что Сергей Лавров покинет пост министра иностранных дел РФ и не войдет в состав нового правительства.