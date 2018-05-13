Премьер Израиля назвал место проведения "Евровидения-2019"

Следующий песенный конкурс "Евровидение" состоится в Иерусалиме.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал место проведения конкурса "Евровидение", который в 2019 году пройдет в Израиле.

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Об этом сообщает Новое время со ссылкой на The Jerusalem Post.

"Нетте, ты принесла большое уважение Израилю! В следующем году, в Иерусалиме!" - заявил Нетаньяху.

Министр по вопросам Иерусалима Зеев Елкин добавил, что он "счастлив, что в следующем году мы будем принимать участников "Евровидения".

Как сообщал УНИАН, вчера, 12 мая, в Лиссабоне завершился финал песенного конкурса "Евровидение-2018". Победу завоевала конкурсантка из Израиля - Нетта Барзилай с песней "Toy".

В гранд-финале "Евровидения-2018" выступили представители 26 стран - десять победителей первого полуфинала, десять победителей второго полуфинала, участники из стран Большой пятерки - Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции, а также страны-хозяина "Евровидения" Португалии, которые по правилам конкурса прошли в финал автоматически.

Участник от Украины Melovin (Константин Бочаров) своей композицией "Under the Ladder" открывал финал "Евровидения-2018". Его выступление в буквальном смысле зажгло сцену крупнейшего стадиона Лиссабона.